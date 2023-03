Un sondaggio su WhatsApp per vincere un cesto di prodotti di cioccolato: la nuova truffa di Pasqua

Nuova truffa online: questa volta i malintenzionati hanno deciso di prendere come spunto le prossime festività pasquali. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivati a tanti utenti messaggi su WhatsApp nei quali si invita a partecipare ad un sondaggio per vincere un cesto di prodotti di cioccolato. Il prodotto che si scrive verrà recapitato a casa, in effetti non arriverà mai.

La truffa del cesto con prodotti di cioccolato

Una truffa simile si era verificata a Natale 2022 e anche in occasione di San Valentino. Arriva un messaggio WhatsApp, con una foto di un prodotto di una nota marca di cioccolato e un link da cliccare che, qualora venga digitato, porta ad un sito fake, che imita quello dell’azienda dolciaria. Nel sito c’è un sondaggio, che sembra credibile. L’utente deve completare per ricevere il cesto omaggio. Al termine del sondaggio tutti gli utenti vincono il premio, che è il cesto di cioccolato. Per riceverlo, però, devono pagare una piccolissima cifra con una carta di credito a copertura delle spese di spedizione. E qui si concretizza la truffa: l’utente se inserisce i dati della sua carta di credito li consegnerà ai truffatori e non riceverà alcun cesto di cioccolato. L’utente viene anche invitato a condividere con i suoi contatti WhatsApp lo stesso messaggio.

Come difendersi dalle truffe WhatsApp

Occorre stare attenti a qualunque messaggio arrivi sullo smartphone e diffidare soprattutto se contiene un link. Bisogna diffidare da concorsi e sondaggi con premi diffusi tramite WhatsApp, anzi occorrerebbe ignorare e cancellare gli sms. Le aziende dolciarie citate nei messaggi sono totalmente estranee a queste iniziative.

© Riproduzione riservata