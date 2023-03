Amazon trading, come funziona la nuova truffa del finto investimento

Nuova truffa telefonica in Italia: è l'Amazon trading che nulla ha a che fare con il vero colosso del commercio digitale. Si tratta di un inganno, promettendo facili guadagni il truffatore fa trasferire fondi su un conto estero.

Amazon trading, come funziona la truffa

La telefonata arriva da numeri cellulari o fissi di qualunque provincia italiana, una voce registrata si presenta come rappresentante di Amazon hi tech trading. L'operatore, con alcune frasi, cerca di indurre a compiere l’investimento. Prima, si presenta come Amazon per suscitare fiducia, poi propone microinvestimenti sulle azioni del colosso del commercio digitale con guadagni giornalieri, settimanali o mensili a seconda della scelta. L’investimento minimo è di 250 euro. Una volta effettuato il versamento promette la chiamata di un consulente personale che ci aiuterà nel far rendere al massimo i soldi investiti. Per essere più credibile, l’operatore invita a visitare un link di un sito che all’apparenza sembra di trading con tanto di grafici in aggiornamento in tempo reale. Una volta registrato l’account insiste nel far versare i primi 250 euro immediatamente con la scusa della sua assistenza in tempo reale. A quel punto invia i dati del conto su cui inviare il bonifico chiedendo poi di allegare ricevuta pagamento e foto di un documento ad una mail o ad un numero whatsapp.

Dove finiscono i soldi

Si tratta di truffatori che sfruttando la popolarità del brand Amazon convincono i malcapitati ad investire il proprio denaro quando in realtà lo stanno soltanto versando su un conto estero per non rivederlo mai più.

Amazon denuncia

Amazon non ha a che fare con queste telefonate e ha detto di essere a conoscenza della truffa e incoraggia i clienti a segnalare sospette truffe in modo da poter proteggere i loro account e indirizzare i malintenzionati alle forze dell’ordine per proteggere i consumatori. Lo stesso colosso commerciale, all’interno del proprio sito internet, nella sezione “Sicurezza e Privacy” ha specificato che "Le comunicazioni via e-mail, sms o telefono da parte di Amazon non includono mai richieste di informazioni personali e/o proposte di investimenti finanziari finalizzati a opportunità di guadagno".

© Riproduzione riservata