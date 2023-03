La Sicilia si mobilita nella giornata dell'impegno contro la mafia: ecco le manifestazioni

Oggi Milano sarà la piazza principale della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dopo il corteo, i manifestanti si ritroveranno in Piazza Duomo dove alle 11 inizierà la lettura degli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti: bambine e bambini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici, amministratori locali, cittadini e cittadine morti per mano delle mafie. 1069 i nomi che leggeremo in questa XXVIII edizione della Giornata, quattordici in più dello scorso anno. Un elenco che nel tempo è diventato sempre più lungo e che testimonia che le mafie non hanno riguardo nei confronti di coloro che vengono uccisi e neanche del dolore di quelli che restano. A seguire l’intervento di Luigi Ciotti, Presidente nazionale di Libera.

Libera in Sicilia, che anche per questa XXVIII Giornata ha promosso i «100 passi verso il 21 marzo» - quelle iniziative portate avanti da associazioni e scuole con l’obiettivo di costruire una partecipazione consapevole alla Giornata - parteciperà con una sua delegazione alla manifestazione nazionale di Milano, di cui faranno parte, tra gli altri, i ragazzi del Progetto Amunì di Palermo e Messina, un percorso realizzato da Libera in collaborazione con gli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni del Dgmc, che prevede il coinvolgimento di minori dell’area penale in percorsi di cittadinanza attiva.

In Sicilia saranno inoltre tantissimi, come ogni anno, i luoghi di memoria promossi dalle reti territoriali di Libera, che, in sinergia con Milano, ricorderanno le vittime innocenti rinnovando l’impegno nella costruzione di un’alternativa alle mafie e testimoniando da che parte stanno.

Le iniziative

Messina - Lettura dei Nomi presso la Rotonda del Viale Giostra dedicata alle Vittime e ai Martiri della mafia promossa da: Associazione Antonello, Plesso Vann'Antò, Kiwanis Antonello da Messina, Cittadinanza Attiva Messina, Legambiente dei Peloritani, Comitato Civico Messina Città Dimenticata - ore 10. Lettura del libro «Terre e libertà» e lettura dei Nomi presso lo spazio antistante la Camera del Lavoro Cgil di Messina - ore 10:00. Anymore Onlus sceglie tre luoghi di impegno per fare memoria: ore 10 al Centro Polisportivo Csi Giovanni XXIII di Ritiro, sede del progetto «Terzo Tempo: sport è comunità"; ore 15.30 insieme ai partner del Progetto Icaros, a Mili Marina, presso il terreno confiscato alle mafie; ore 18 presso il bene confiscato alle mafie in via Citarella, sede del progetto Saraj - aggregazione in movimento. Momento di ricordo delle vittime innocenti delle mafie promosso dalla Fondazione Messina e dalla cooperativa sociale EcoS-Med, all’interno di un seminario sui temi della salute mentale, a Milazzo.

Palermo - La «Rete per la cultura antimafia nella scuola», di cui fanno parte 69 istituti della provincia di Palermo, promuove l’organizzazione delle attività didattiche degli Istituti aderenti ricordando una o più vittime innocenti di mafia, con particolare attenzione alle bambine e ai bambini che hanno subito la prevaricazione criminale della mafia.

Ragusa - Manifestazione cittadina alla quale prenderà parte la rete associativa di Libera sul territorio. Concentramento del corteo alle ore 8.30 presso il piazzale 8 Marzo in c.da Selvaggio. La manifestazione continuerà presso il Palapadua, dove ci saranno le testimonianze dei familiari delle vittime della provincia di Ragusa, i canti e le coreografie organizzati dagli studenti e dalle studentesse e gli interventi conclusivi.

Modica - Corteo cittadino, con partenza da Crisci Ranni (Parco Urbano Padre Basile) e concentramento alle ore 9. La manifestazione si muoverà in direzione Modica bassa, concluderà il suo percorso in piazza Matteotti e prevede la lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie da realizzarsi in modalità itinerante.

Siracusa - Letture dei nomi promosse in tutte le scuole della rete territoriale di Libera. Trapani - Manifestazione cittadina con la lettura dei nomi presso Palazzo Cavarretta, ore 17.

