SuperEnalotto centrato con la bacheca dei sistemi, ecco le nove vincite in Sicilia

La dea bendata bacia anche la Sicilia e così 9 delle 90 schede vincitrici, giocate nell'Isola, si sono aggiudicate 4 milioni di euro a testa. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi. Quella di stasera è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. Il 6 mancava all’appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo.

Le tabaccherie vincitrici in Sicilia

Si conoscono anche le tabaccherie siciliane nelle quali sono state centrate le vittorie: 3 quote al Bar Bevuto di Carmelino Catalano a Termini Imerese; 1 al Tabacchi Battaglia a Ragusa; 1 presso il Bar Maracanà a Messina; 1 presso il Tabacchi in Via Gaetano La Loggia a Palermo; 1 presso Tabacchi Randazzo a Marineo; 1 al Tabacchi di Viale Berlinguer a Sommatino; 1 presso il Tabacchi di Corso Vittorio Emanuele a Villabate.

Bacheca dei sistemi, cos'è

La vincita più cospicua della storia è stata assegnata con la bacheca dei sistemi. Ma come funziona? Si possono comprare quote di numerosi sistemi presenti, studiati appositamente dai professionisti Sisal: mettendo più numeri in gioco si hanno ovviamente più chances di indovinare la sestina vincente. I sistemi sono giocate formate da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi di realizzare vincite multiple. Il sistema è una giocata che mette in gioco più numeri e combinazioni SuperEnalotto, aumentando le tue vincite, sia in termini di possibilità che di importi. Inoltre, c'è la possibilità che un sistema, formato da 10 numeri al costo di 100 euro, viene suddiviso in 10 quote al costo di 10 euro ciascuna. Sarà poi il giocatore a decidere quante quote di uno o più sistemi acquistare. Le carature sono semplicemente le quote in cui vengono suddivisi i sistemi. Esistono due tipi di carature. Le carature ordinarie sono le quote dei sistemi confezionati dai ricevitori. Le carature speciali sono le quote dei sistemi preparati dai professionisti Sisal. Sulla bacheca dei sistemi online puoi acquistare carature speciali, ossia quote di sistemi SuperEnalotto preparati dai professionisti Sisal.

Come riscuotere la vincita

Il vincitore adesso ha 90 giorni di tempo per presentare la ricevuta vincente di gioco presso gli uffici premi Sisal: Ufficio Premi di Sisal S.p.A – Roma. Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma. Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 Ufficio Premi di Sisal S.p.A – Milano. Via Ugo Bassi, 6 – 20159 – Milano. Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

