«Pagamento di 715 euro in sospeso»: è la nuova truffa con una finta mail dell'Inps

Una nuova truffa online sta minacciando gli italiani. E a svelarla è l'Inps che, attraverso i propri canali social, ha lanciato l’allerta ai cittadini: "Attenzione! È in corso un nuovo tentativo di truffa via mail che utilizza il nostro logo e promette rimborsi di tasse. Non cliccate sul link e non fornite nessun dato! Verificate sempre le comunicazioni che ricevete nel vademecum antitruffe pubblicato sul sito Inps".

La nuova truffa

L’Inps illustra anche il falso messaggio che in questi giorni sta arrivando a tanti utenti. Si tratta di un finto “Pagamento in sospeso” attraverso il quale gli utenti sono invitati a recuperare l’importo di 715 euro su tasse pagate nel 2022 e ottenere un cospicuo rimborso, cliccando su un link e compilando i dati bancari personali che risultano incompleti. Un vero e proprio tranello perchè seguendo le istruzioni si consegnano agli hacker le "chiavi" del proprio conto in banca.

Come scoprire la truffa

Occorre sottolineare che ovviamente nessun ente o azienda reale chiede mai di comunicare dati bancari personali in questa maniera, ma si è contattati per recarsi presso gli Istituti di credito. Poi, da prassi, occorre guardare bene l'indirizzo di arrivo della mail che deve essere sempre quello autentico, riscontrabile anche facendo una rapida ricerca sul sito dell'Inps. Non bisogna mai aprire mail sospette o cliccare su link e compilare campi con i dati bancari e personali. Per qualsiasi dubbio contattare immediatamente il servizio clienti Inps per accertarsi della veridicità dell'email ed eventualmente presentare denuncia.

