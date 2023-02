Internet: la rete Tim è crollata, disservizi anche a Palermo

Dopo i disservizi con gli account mail di Libero e Virgilio, tocca alla rete internet fissa di Tim ad avere problemi. Sin dalla mattinata, infatti, si registrano problemi di navigazione soprattutto nelle grandi città italiane come Milano, Roma, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Firenze e Bologna. Sta intanto diventando virale l’hastag su Twitter #Timdown tramite il quale gli utenti denunciano le difficoltà riscontrate. La Polizia postale, tuttavia, sembra escludere che ci sia un attacco hacker alla base del disservizio.

Venerdì erano stati segnalati disservizi e problemi in tutta Italia con i bancomat e con i pos. Come sempre succede in caso di guasti, malfunzionamento e "down", a segnalarlo sono stati gli su Twitter, con #bancomatdown che è diventando anche tendenza. Impossibile pagare con le carte ai negozi, e anche prelevare al bancomat si è rivelato un problema. Il sito Downdetector rilevava un'impennata di segnalazioni di disservizi per quanto riguarda più banche.

Sempre su Downdetector sono arrivate segnalazioni di problemi per quanto riguarda il circuito Visa e in generale per tutti gli istituti bancari

Sempre sul sito, come a conferma, vengono riportati sia problemi nel pagamento nei vari negozi che problemi di prelievo contanti agli sportelli bancomat.

