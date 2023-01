Roma, si ribaltano con l'auto: morti cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni

Avevano tra i 17 e 22 anni i cinque giovanissimi, tre ragazzi e due ragazze, che stanotte hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto poco prima delle 3 lungo la via Nomentana, nel tratto urbano che attraversa l’abitato di Fonte Nuova, cittadina a nord di Roma. Un sesto ragazzo, pure lui giovanissimo, è invece ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea, dove è arrivato in codice rosso.

Quattro sono morti sul colpo

Secondo le prime ricostruzioni l’automobile su cui viaggiavano i sei ragazzi, una 500 bianca, si sarebbe andata a schiantare per cause ancora da accertare - e al vaglio dei carabinieri del Nucleo investigativo della compagnia di Monterotondo, competenti per territorio, che hanno effettuato i rilievi insieme ai colleghi della stazione di Mentana - prima contro un palo della luce situato in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, a pochi metri dall’ufficio postale di Fonte Nuova, poi contro un albero, prima di ribaltarsi diverse volte lungo l’asfalto. Delle cinque vittime, 4 sono morte sul colpo, mentre una delle due ragazze coinvolte è deceduta alle prime luci dell’alba al Policlinico Umberto I di Roma, dove era stata trasportata d’urgenza dal personale del 118, giunto immediatamente sul posto per prestare i soccorsi. L’automobile è stata posta sotto sequestro dalla procura di Tivoli, mentre la strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, per consentire ai soccorritori di effettuare le operazioni di rito. I ragazzi, secondo quanto si è appreso, sarebbero stati tutti residenti nella cittadina della provincia di Roma.

La Procura di Tivoli apre un'inchiesta

La Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, in relazione all’incidente automobilistico che questa notte ha provocato la morte di cinque ragazzi a Fonte Nuova. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che dovranno accertare i motivi per i quali la Fiat 500 si è ribaltata.

Già 85 morti nei fine settimana del 2023

Sono già 85 i morti sulle strade italiane nei fine settimana, dall’inizio dell’anno. Lo rende noto l’Asaps, associazione amici e sostenitori della Polizia stradale dopo l’incidente con cinque giovani vittime vicino a Roma. L’Osservatorio dell’associazione, che considera, come il servizio Polstrada, le vittime nelle 72 ore dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica, segnala 16 morti nel weekend 30 dicembre-1 gennaio, 21 tra il 6 e l’8 gennaio, 25 tra il 13 e il 15 gennaio, 17 tra il 21 e il 23 gennaio, a cui si aggiungono i cinque ragazzi di Roma. «La scia di sangue non si ferma. Manca una cultura della sicurezza, ormai sgualcita rispetto alla comunicazione dei decenni precedenti. Sono calate a picco negli ultimi dieci anni le pattuglie sulle strade, anche di notte», commenta il presidente Asaps, Giordano Biserni.

