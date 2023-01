Lutto nella medicina: è morto Gaetano Azzolina, luminare della cardiochirurgia

Lutto nel mondo della medicina. E’ morto all’età di 91 anni il professor Gaetano Azzolina, celebre cardiochirurgo di fama internazionale che negli anni Settanta e Ottanta fu protagonista di alcuni interventi all’avanguardia nel campo della chirurgia cardiaca. Nato in Sicilia, a Riesi (Caltanissetta), il 29 maggio 1931, nel 1970 era diventato primario di cardiochirurgia all’ospedale di Massa, diventando poi alcuni anni più tardi consulente del Centro toscano di chirurgia del cuore di Firenze e successivamente insegna alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa.

Grazie agli studi specialistici negli Stati Uniti è fra i primi luminari a operare bambini affetti da malformazioni cardiache congenite. Negli anni Novanta aveva aperto anche una clinica privata a Sarzana, in Liguria. Fra il 1990 e il 1992 era stato eletto anche in Parlamento nelle fila del Partito Radicale.

