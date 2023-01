Genitori minacciati dai figli per i soldi e per la casa, arresti ad Adrano e Francavilla di Sicilia

Genitori e familiari minacciati e aggrediti da figli e parenti per i soldi e per le chiavi di casa. Altri due casi ad Adrano e Francavilla di Sicilia.

Minaccia il padre per le chiavi dell'appartamento

Un uomo di 44 anni è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri ad Adrano perché aveva minacciato alcuni familiari pretendendo dal padre le chiavi di un’abitazione contro la volontà di quest’ultimo. A chiamare i carabinieri è stato uno dei familiari con i quali aveva litigato, che hanno raccontato come il 44enne li stesse perseguitando da diversi mesi, sottoponendoli a costanti e gravi intimidazioni, anche di morte, seguite sempre dalle insistenti richieste di soldi. Tra le minacce poste in essere, anche quella di uccidere i nipoti con un coltello o addirittura con la pistola dei carabinieri, qualora fossero sopraggiunti. L’uomo, accusato di atti persecutori, e stato anche denunciato per detenzione di armi od oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello con la lama lunga 17 cm.

Aggredisce gli anziani genitori e li rinchiude in una stanza

È stato arrestato dai carabinieri a Francavilla di Sicilia che per farsi consegnare denaro aveva aggredito gli anziani genitori, che voleva anche rinchiudere a chiave in una stanza. A chiamare i carabinieri sono state le vittime, che di recente avevano querelato il figlio. I due anziani, molto impauriti e scossi per l’accaduto, hanno riportato fortunatamente solo lievi ferite. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Gip ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 57enne il divieto di avvicinamento alle persone offese ed ai luoghi da loro abitualmente frequentati.

