Addio a Benedetto XVI e a Pelè, l'ultimo grande abbraccio

Roma blindata per l’ultimo saluto al Papa emerito Benedetto VXI. La salma di Ratzinger dalle 9 sarà esposta nella basilica di San Pietro dove potrà essere visitata dai fedeli, giovedì i funerali. Sarà la prima volta di un Papa che celebra i funerali di un altro Papa. Il Pontefice Francesco celebrerà le esequie a cui sono attesi 60 mila fedeli, poi la tumulazione nelle grotte vaticane. Bergoglio

ieri nell’Angelus ha reso «grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa».

Dalla regina Elisabetta a Pelè, le scomparse celebri nel 2022 Sidney Poitier David Sassoli Maurizio Zamparini Da sinistra Tito Stagno e Sandro Ciotti Monica Vitti Luc Montagnier William Hurt Letizia Battaglia Freddy Rincon Catherine Spaak Mino Raiola Vangelis Papathanassiou Ciriaco De Mita Ray Liotta Andrew Fletcher Jean-Louis Trintignant Shinzo Abe Ivana Trump Olivia Newton-John Piero Angela Gorbaciov Elisabetta II Irene Papas Bruno Arena Coolio Angela Lansbury Jerry Lee Lewis Roberto Maroni Renato Balestra Nick Bollettieri Patrick Tambay Sinisa Mihajlovic Lando Buzzanca Fabian O’Neill Vivienne Westwood Pelè Papa Benedetto XVI

Il Brasile si prepara a dare l’ultimo saluto a Pelé: oggi la veglia funebre nello stadio del Santos, atteso anche Lula. Domani il corteo per le strade cittadine con la sosta davanti alla casa di dona Celeste, la centenaria madre di 'O Rei che ancora non sarebbe stata informata della morte del figlio per via delle sue condizioni di salute precarie.

© Riproduzione riservata