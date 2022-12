Fiumi di messaggi per la morte del Papa emerito, Mattarella: «Un lutto per l'Italia»

Si susseguono senza sosta i messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definisce la morte del Papa emerito, “un lutto per l'Italia. La sua dolcezza e la sua sapienza – ha detto –hanno beneficato la nostra comunità e l'intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano”.

Tanti i post e i messaggi di cordoglio anche dal mondo della politica italiana, con in testa il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Ho espresso al Santo Padre Francesco – ha aggiunto - la partecipazione del Governo e mia personale al dolore suo e dell'intera comunità ecclesiale".

Parole commosse, anche dai vari ministri. Da Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità: "Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario", al ministro dell'Università, Anna Maria Bernini: “Il suo pensiero continuerà ad illuminare la via di tutti coloro che hanno trovato in Papa Benedetto XVI un faro. Con grande commozione e sincero rimpianto perdiamo una delle più autorevoli guide spirituali e intellettuali della storia della Chiesa contemporanea". E ancora, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione: "Grande dolore per la perdita di una importante guida spirituale: Benedetto XVI, un Papa coraggioso e teologo raffinato". Anche Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile: ''Mi unisco al cordoglio e alla preghiera per la morte di Papa Benedetto XVI. Il Papa Emerito ha rappresentato per tutti noi cattolici un punto di riferimento, conservatore della dottrina della Fede e profondo teologo. Ci mancherà il suo esempio”.

Interventi anche del presidente del Senato, Ignazio La Russa e del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. "La scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI riempie tutti di grande tristezza – ha detto La Russa –: guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato”. "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI – ha aggiunto Fontana –. Un grande uomo, teologo e Papa. Mi unisco, in questo triste momento, alla preghiera di tutta la comunità cattolica".

L’ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha scritto: “Pur provenendo da esperienze intellettuali e umane lontane e differenti con il Pontefice allora potei sviluppare una condivisione di ansie e intenti e una consuetudine di riflessione sul futuro dell'Italia e dell'Europa. Fu per me un'esperienza di rilevante intensità spirituale, culturale e umana, segnata dall'interazione positiva di mondi diversi e aiutata anche dal comune amore per la musica”.

Lo ricorda anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: "Papa Benedetto XVI, fine teologo, è stato per tutti noi una guida spirituale, un esempio di fede che ha segnato profondamente la storia della Chiesa. Il suo ricordo rimarrà vivo nella nostra preghiera".

Tra i messaggi anche quello di monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana: "Con l'animo profondamente addolorato per la morte del Papa Emerito Benedetto XVI, invito la comunità diocesana, memore dei benefici ricevuti dal Suo Magistero, durante gli anni di pontificato (2005-2013), ad elevare preghiere di suffragio". E aggiunge. "Uomo di straordinaria cultura e pietà, ha penetrato con animo contemplativo il mistero di Cristo e della Chiesa. I suoi testi, le Lettere Encicliche e i vari documenti restano un punto di riferimento per incontrare e amare Gesù di Nazareth. Edificati dalla sua umiltà, lo ricordiamo con affetto e venerazione, mentre egli va incontro al Padre nella cui tenerezza e misericordia ha confidato".

Cordoglio anche di Emmanuel Macron il capo di Stato francese: "I miei pensieri sono con i cattolici di Francia e del mondo, in lutto per la partenza di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato con anima e intelligenza per un mondo più fraterno".

Messaggio anche dei buddisti italiani: "Unione Buddhista Italiana si unisce al dolore della Chiesa Cattolica italiana e universale per la dipartita di Papa Benedetto XVI. Lo ricordiamo come uomo di profondo pensiero e ricerca teologica, attento al dialogo interreligioso. La sua statura di fine studioso si accompagnava alla sua mansuetudine. La sua rinuncia al trono pontificio fu un gesto che colpi l'intero mondo e la comunità dei credenti in qualsiasi fede".

