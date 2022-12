"Pacco in giacenza", la nuova truffa online di Natale

È corsa al regalo di Natale, anche online ed ecco che i malintenzionati hanno escogitato una nuova truffa: quella del "pacco in giacenza". Visto che in tanti attendono il recapito di oggetti comprati tramite il web, c'è chi ha deciso di cavalcare l'onda e mettere in pratica una truffa svuota conto.

L’utente riceve un’e-mail in cui viene avvisato che la consegna del pacco che stava attendendo è bloccata per questioni burocratiche e doganali, e per far ripartire l’iter deve inserire alcuni dati personali, compresi quelli della propria carta di credito. Così facendo l'utente consegna i propri dati e la truffa è servita.

I consigli sono sempre gli stessi, stare molto attenti, non aprire email sospette e denunciare. Se si attendono spedizioni, si deve contattare il corriere chiedendo aggiornamenti e, in caso di richieste economiche sospette, è bene sempre avvisare la propria banca, così da monitorare la situazione. Occorre inoltre ricordare che non vanno inseriti i dati personali e quelli della carta di credito se non si è sicuri della veridicità delle email ricevute.

Chi è stato vittima di truffe online deve immediatamente presentare denuncia alla polizia postale.

