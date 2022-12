A19, lavori di manutenzione allo svincolo Irosa: le uscite alternative

Da oggi e fino al 24 dicembre si svolgeranno i lavori di manutenzione sulla rampa in uscita direzione Catania dello svincolo autostradale di Irosa. “Una notizia sulla viabilità importante per il territorio – affermano il presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso e l’assessore alla viabilità Giuseppe Minutilla -. Tutto ciò per consentire la manutenzione del giunto stradale così come avviene normalmente sulla A19 e su altre strade. Ci saranno sicuramente disagi per i tanti viaggiatori e per coloro che verranno nelle Madonie in questi giorni di feste ma purtroppo i lavori vanno fatti per la sicurezza e l’incolumità di tutti.”

Qualche suggerimento

Sulla A19, da Irosa è consentita l’uscita in direzione Palermo, pertanto chi dovrà andare in direzione Catania potrà accedere all’autostrada da Alimena (svincolo Resuttano) o anche dallo svincolo di Irosa in direzione Palermo, uscire a Tremonzelli e rientro sulla A19 in direzione Catania.

Provenendo da Catania per le Madonie, l'ingresso allo svincolo Irosa è consentito.

Provenendo da Palermo per le Madonie uscire a Tremonzelli oppure superare lo svincolo Irosa, uscire a Resuttano e rientrare sulla A 19 in direzione Palermo ed entrare normalmente a Irosa.

© Riproduzione riservata