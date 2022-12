Ancora disagi e cantieri sulla Palermo-Catania, chiuso lo svincolo Irosa

Ancora disagi sulla Palermo-Catania, l'autostrada sempre al centro delle polemiche per i tanti e infiniti cantieri. Se ne aprirà un altro, che durerà nove giorni ma sarà certamente un disagio non da poco per gli automobilisti. Da giovedì 15 a sabato 24 dicembre infatti rimarrà chiusa la rampa in uscita allo svincolo di Irosa per i veicoli provenienti da Palermo.

Il provvedimento dà seguito a una richiesta giunta dalla Città Metropolitana di Palermo, finalizzata all’esecuzione di interventi di manutenzione su una strada di propria competenza. Un problema non da poco soprattutto per chi arriva dal capoluogo siciliano, visto che quello di Irosa è uno svincolo (aperto da pochi anni) molto, molto utilizzato per raggiungere le località madonite per chi arriva da Palermo.

Ad oggi, al 2022, cantieri aperti sulla Palermo-Catania sono trentasette. E la maggior parte dei lavori, non hanno una fine ben definita. Per percorrere i 191 chilometri di A19, ci si mette anche più di tre ore, per non parlare dei mezzi pesanti. Certo, fare tutti gli interventi previsti (sono più di 80) richiede tempo, e rimettere in piedi un’autostrada costruita nel 1970 non è facile. Alcuni elementi della Palermo-Catania, letteralmente, negli ultimi 50 anni non erano mai stati toccati. Adesso si deve fare tutto in fretta e tutto insieme, semplicemente perchè alcuni interventi non sono più rinviabili: sono 219 opere tra ponti e viadotti, argomento sempre molto delicato dopo la tragedia del Morandi, e la prudenza (giustamente) non è mai troppa. L’Anas ha programmato fondi per 870 milioni di euro per un piano straordinario di riqualificazione dell’autostrada A19 Palermo-Catania, per portarla a livelli di sicurezza ed efficienza al pari delle altre autostrade italiane ed europee.

