Macabra scoperta: il cadavere di una donna trovato in un frigorifero in Puglia

Macabra scoperta nelle campagne di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, in Puglia. Il cadavere di una donna è stato rinvenuto all’interno di un frigorifero in una casa di campagna in contrada Galante Minzella. La scoperta poco prima delle 15, sul posto i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

La vittima è una donna di età compresa tra i 75 e gli 80 anni. Secondo una prima ipotesi, l’anziana è stata uccisa ma non è ancora chiaro a quando risale il decesso. I carabinieri coordinati dal pubblico ministero Mauron Gallone, della procura di Brindisi. hanno rintracciato il figlio della donna per ascoltarlo. Al momento non ci sono persone indagate e gli stessi contorni della vicenda sono tutt'altro che chiari. Nella tenuta di campagna in cui è stata fatta la scoperta sono stati trovati anche quattro cani.

© Riproduzione riservata