Allarme bomba a Palermo, artificieri in zona Noce

Allarme bomba in via Sirtori, in zona Noce, a Palermo, per un pacco sospetto abbandonato. Sul posto gli artificieri, che hanno inibito alcune strade, da via Aurispa a piazza Francesco Paolo Tosti.

Qualche giorno fa un altro allarme era stato lanciato in via Oreto per un pacco sospetto. La polizia ha chiuso la strada sopra il ponte per scongiurare la presenza di un ordigno. Dentro un sacchetto, vicino ai piloni, gli agenti hanno rinvenuto un giocattolo.

