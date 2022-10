Si ribalta mezzo pesante sulla statale 115, un ferito a Campobello di Mazara

Ancora un incidente sulla strada statale 115, all'altezza di Campobello di Mazara, nel Trapanese. Secondo quanto ricostruito, un mezzo pesante si è ribaltato e una persona è rimasta ferita, sembra in maniera non grave: è stata trasportata dal personale del 118 all'ospedale di Mazara del Vallo per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto al km 64,500, è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione. Il traffico, dopo una chiusura dell'arteria durata circa un'ora, è stato ripristinato ma ad una sola corsia, per permettere all'autogru la rimozione del mezzo pesante.

© Riproduzione riservata