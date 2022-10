Covid, in Sicilia curva stabile: 1.472 i nuovi casi, aumenta il tasso di positività

Sono 1.472 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, a fronte di 12.057 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull'Isola. E’ quanto emerge dal quotidiano (a partire da domani sarà settimanale) report diffuso dal Ministero della Salute sull'emergenza pandemica.

Sono tre le vittime, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 12.244. A livello di ospedalizzazione, sono 291 i ricoverati con sintomi nei nosocomi siciliani (cinque in meno di ieri), dei quali 16 in terapia intensiva (due in meno di ieri).

Per quanto riguarda le provincie, si registano a Palermo 318 casi, Catania 405, Messina 285, Siracusa 128, Trapani 134, Ragusa 59, Caltanissetta 52, Agrigento 55, Enna 36.

Covid in Italia

Sono 29.040 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 31.760 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute che sarà l'ultimo dall’inizio della pandemia. Le vittime sono 85 contro le 94 di ieri. Il tasso di positività è 15,90% (ieri era al 15,43%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 182.614 contro i 205.738 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.504.224, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 228 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 222) nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.824, rispetto ai 6.881 di ieri. Gli attualmente positivi sono 475.906. Dimessi e guariti sono 22.849.293, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 179.025.

© Riproduzione riservata