Covid, impennata di casi in Sicilia: 2.127 positivi, tre le vittime

Sono 2.127 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.769 tamponi processati. Ieri i positivi erano 562. Il tasso di positività è quasi al 14,4%, in aumento rispetto al 10,1% di ieri.

La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 19.038 con un aumento di 60 casi. I nuovi guariti sono

1.064, tre le vittime, che porta il totale a 12.238. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 307, sette in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 16, uno meno di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 473 casi, Catania 482, Messina 332, Siracusa 243, Trapani 261, Ragusa 88,

Caltanissetta 73, Agrigento 127, Enna 48.

Il Covid in Italia

Ancora in leggero calo la curva epidemica in Italia. Sono 48.714 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 11.606 di ieri (ma con meno tamponi come ogni lunedì) e soprattutto i 58.360 di martedì scorso. I tamponi processati sono 297.268 (ieri 80.319) con un tasso di positività che dal 14,4% sale al 16,4%. I decessi sono 120 (ieri 39), per un totale da inizio pandemia di 178.753.

Le terapie intensive aumentano di 6 unità (ieri -3) e con 37 ingressi del giorno diventano 232 in tutto; i ricoveri invece sono 18 in meno (ieri +107), per un totale di 7.106. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 9.979 contagi, seguita da Veneto (+6.363), Piemonte (+4.822), Lazio (+4.644) e Toscana (+3.485). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.408.393.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 57.034 (ieri 22.923) per un totale che sale a 22.729.641. Gli attualmente positivi sono 8.441 in meno (ieri -11.357) e tornano di un soffio sotto il mezzo milione, 499.999, di cui 492.661 in isolamento domiciliare.

