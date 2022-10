Covid, in Sicilia 1.854 nuovi casi e sale l'indice di positività: nessuna vittima

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.854 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia su su 13.562 tamponi processati e l'indice di positività sale al 13,6%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ieri erano stati 1.090 i nuovi casi su 8.715 tamponi e il tasso di positività era al 12,5%. Nessuna vittima, in calo i ricoveri in regime ordinario (-5), aumentano quelli in terapia intensiva (+3).

A livello provinciale si registrano a Palermo 464 casi, Catania 341, Messina 345, Siracusa 204, Trapani 145, Ragusa 93, Caltanissetta 79, Agrigento 100, Enna 53.

Guardando i dati nazionali sono 65.925 i i nuovi contagiati da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri

erano stati 15.089 ), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 80 (ieri ne erano state notificate 51). Il tasso di positività è del 19,8% (ieri era il 18,1%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 333.204 rispetto agli 83.426 del giorno precedente.

