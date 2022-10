Parte il censimento Istat, a Palermo coinvolte 8.200 famiglie: a chi è rivolto

Al via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2022 le famiglie che partecipano al censimento sono 1 milione 326.995 in 2.531 comuni sull'intero territorio nazionale. A Palermo, le famiglie coinvolte sono complessivamente circa 8.200.

La data di riferimento del censimento è il 2 ottobre 2022, ovvero le risposte ai quesiti inseriti nel questionario devono essere riferite a questa data. I primi risultati saranno invece diffusi a dicembre 2023. "Partecipare al Censimento – ricorda l'Istat – oltre a rappresentare un'importante opportunità, è un obbligo di legge, e la relativa violazione dell'obbligo di risposta prevede pertanto una sanzione".

Il Censimento è realizzato attraverso due diverse indagini campionarie sul territorio. La prima, chiamata "rilevazione da lista", coinvolge quest'anno 998.745 famiglie in tutta Italia. Queste famiglie riceveranno una lettera a firma del presidente dell'Istat che le invita a compilare il questionario per mezzo della piattaforma online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nell'informativa ricevuta, oppure presso uno dei Centri Comunali di Rilevazione attivi per tutta la durata dell'operazione censuaria, dove sono presenti postazioni con accesso a internet ed è possibile ricevere l'aiuto di un operatore comunale.

La rilevazione inizia oggi e si concluderà il 12 dicembre 2022. La seconda, "rilevazione areale", prevede la partecipazione di 328 mila famiglie, che vengono informate tramite locandina e lettera non nominativa presso gli indirizzi verificati. In questo caso la compilazione del questionario avviene attraverso un'intervista faccia a faccia nel proprio domicilio con un rilevatore o in uno dei Centri Comunali di Rilevazione, oppure mediante autocompilazione del questionario su un tablet fornito dallo stesso rilevatore.

La rilevazione Areale inizia il 13 ottobre (dopo la verifica degli indirizzi da parte del rilevatore) e terminerà il 17 novembre 2022.

