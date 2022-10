Covid, in Sicilia nuovi casi e ricoveri in aumento: una vittima

Sono 1.188 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.572 tamponi processati e l'indice di positività sale al 13,8% (ieri era all'11,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.086 su 9.766 test.

I ricoveri in regime ordinario sono in aumento (+9) così come quelli in terapia intensiva (+1). Nelle ultime 24 ore si è registrato solo un decesso.

A livello provinciale, si registrano a Palermo 262 casi, Catania 312, Messina 162, Siracusa 145, Trapani 91, Ragusa 73, Caltanissetta 36, Agrigento 82, Enna 25.

Guardando i dati nazionali sono 33.876 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. In leggera flessione, quindi, rispetto ai 34.479 di venerdì.

Sono 38 i decessi registrati, otto in meno di ieri che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 177.130. A livello di ospedalizzazioni sono 4.181 i ricoverati con sintomi (256 in più di ieri), dei quali 138 in terapia intensiva.

© Riproduzione riservata