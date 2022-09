Vertenza ex Keller di Carini, l'Anas: attivata la formazione per 40 lavoratori

«Su richiesta della Regione Siciliana, Anas si è resa disponibile a effettuare dei tirocini formativi finalizzati a riqualificare professionalmente tale personale rimasto senza impiego e rendere, quindi, più agevole il loro inserimento nel mondo del lavoro». Lo dice l’Anas, in relazione alla vertenza dei lavoratori della ex Keller di Carini.

«A tal fine - aggiunge l’Anas - nella scorsa primavera è stata stipulata un’apposita convenzione con la Regione che prevede l’espletamento di specifici percorsi formativi per 40 lavoratori ex Keller. Il tirocinio ha avuto inizio nello scorso luglio ed è prevista una durata di 12 mesi. Anas in attuazione della convenzione ha individuato i tutor previsti per i tirocinanti e ha attivato le piattaforme informatiche per consentire anche la formazione da remoto in modo da minimizzare i costi per gli spostamenti sulle varie sedi. Anas ha sempre chiarito che la normativa di riferimento non consente l’assunzione diretta di tale personale; la stessa convenzione esplicita che il tirocinio non può costituire via preferenziale per una futura assunzione in Anas e che non è possibile effettuare tirocinio ‘su stradà, cioè direttamente presso i cantieri stradali, come da loro richiesto, per evidenti motivazioni legate alla sicurezza sul lavoro».

