Covid, in Sicilia 950 nuovi casi e scende l'indice di positività: quattro vittime

Contagi da Covid in calo in Sicilia anche oggi, 22 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati 950 i nuovi casi su 10.160 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 9,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ieri erano stati 1.059 i nuovi casi su 10.674 tamponi e il tasso di positività era al 9,9%. Quattro i decessi segnalati nel report di oggi, che evidenzia un'ulteriore diminuzione dei ricoveri negli ospedali: 17 in meno rispetto a ieri nei reparti ordinari, 3 in meno in terapia intensiva.

A livello provinciale si registrano a Catania 229 nuovi casi, a Palermo 219, a Messina 166, a Siracusa 109, a Trapani 81, a Ragusa 47, a Caltanissetta 30, ad Agrigento 38, a Enna 31.

Guardando ai numeri nazionali sono 22.527 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 21.190. Le vittime sono 60, in aumento rispetto a ieri (46). Il tasso è al 13,6% in aumento rispetto al 12,7% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.241.369. Sono 138 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 9. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.350 (-66).

Gli attualmente positivi sono 412.735, rispetto a ieri 372 in meno. Dimessi e guariti sono 21.651.859 (+22.835) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.775.

