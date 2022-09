Covid, in Sicilia i nuovi contagi tornano a sfondare quota mille: più casi rispetto a 7 giorni fa

Il campanello di allarme lo aveva fatto suonare nelle scorse ore il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo «M.Picone», del Cnr, parlando di un aumento dell'incidenza dei casi Covid in 48 province italiane tra cui Palermo. Il bollettino di oggi (20 settembre), sebbene quello del martedì abbia sempre numeri più alti rispetto al lunedì a causa dei tamponi registrati, indica un netto incremento dei contagi in Sicilia: sono 1.477 contro i 472 di ieri. E anche il tasso di positività è in netta crescita: oggi, a fronte di 12.327 test, è al 12%, ieri invece con 5.589 tamponi processati era all'8,4%.

Segnali, dunque, da non sottovalutare, tanto più se si considera che il dato dei contagi odierno è leggermente superiore a quello registrato una settimana fa. Non preoccupa, invece, la situazione negli ospedali, dove secondo il bollettino c'è un calo dei ricoveri nei reparti ordinari (207, cinque in meno rispetto a un giorno fa), mentre aumentano leggermente nelle terapie intensive (16, uno in più rispetto a ieri). Il report non segnala nuovi decessi per Covid.

A livello provinciale si registrano a Palermo 359 casi, a Catania 313, a Messina 260, a Siracusa 208, a Trapani 102, a Ragusa 71, a Caltanissetta 61, ad Agrigento 84, a Enna 19

Secondo i dati nazionali diffusi dal ministero della Salute, sono 28.395 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 8.259. Le vittime sono 60, quasi il doppio rispetto a ieri (31). Il tasso è al 13,7% in lieve aumento rispetto al 12,2% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.197.658. Sono 150 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 16. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.495 (+2). Gli attualmente positivi sono 414.067, rispetto a ieri 13.155 in meno. Dimessi e guariti sono 21.606.922 (+41.480) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.669.

