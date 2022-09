Vaccini anti-variante Omicron, in Sicilia arrivano 400 mila dosi

L’arrivo è previsto per questa mattina, da un capo all’altro dell’Isola: sbarcheranno sul territorio circa 400mila dosi del vaccino Pfizer aggiornato contro la variante Omicron, somministrabile con priorità (per il momento) a coloro che sono ancora in attesa di ricevere il secondo booster di richiamo, la cosiddetta quarta dose, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, includendo anche operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza.

Il servizio completo di Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE