Coronavirus: in Sicilia altri 1.194 casi e 6 decessi, scendono ancora i ricoveri

Sono 1.194 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 9.603 tamponi processati e l'indice di positività è 12,4% leggermente superiore alla giornata di ieri quando era 11,3%. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.207 i nuovi casi a fronte di 10.642 tamponi processati. Calano ancora i ricoveri: -4 i reparti di regime ordinario, -2 in terapia intensiva. Sono 6, invece, i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Attualmente ci sono 68.066 positivi al Covid in Sicilia, di cui 424 ricoverati in regime ordinario e 22 in terapia intensiva. I casi di Coronavirus fin qui registrati nell'Isola sono 1.624.160, i guariti 1.543.972 e i decessi 12.122.

A livello provinciale si registrano a Palermo 259 casi, Catania 277, Messina 204, Siracusa 105, Trapani 108, Ragusa 84, Caltanissetta 36, Agrigento 95, Enna 26.

A livello nazionale, sono 17.668 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.160 di ieri ma soprattutto i 21.805 di sabato scorso. I tamponi processati sono 152.452 (ieri 158.970) con un tasso di positività che scende dal 12,1% all’11,6%. I decessi sono 48 (ieri 91), per un totale da inizio pandemia di 175.802. Scendono di 7 unità le terapie intensive (ieri -12) con 15 ingressi del giorno, per un totale di 188, mentre sono 189 in meno i ricoveri ordinari (ieri -143) per un totale di 4.630.

© Riproduzione riservata