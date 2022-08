Oltre 750 migranti soccorsi in mare, andranno a Porto Empedocle e Pozzallo

Un cambio alle prime luci dell’alba per gestire l’accoglienza dei migranti messi in salvo in due eventi 'sar', gestiti da Mrcc Roma, il centro di coordinamento soccorsi, con due unità d’altura della Guardia costiera italiana. Nave Diciotti prima destinata a Pozzallo, è stata dirottata a Porto Empedocle, con oltre 500 migranti a bordo. A Pozzallo invece, intorno alle 11, nave Peluso con oltre 250 a bordo. Le due unità militari italiane, sono intervenute a est di Siracusa effettuando un primo salvataggio da un peschereccio e poi dirigendosi ad altro obiettivo, un secondo motopeschereccio in difficoltà.

© Riproduzione riservata