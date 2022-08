Covid in Sicilia, nuovo aumento dei contagi: 2.478 casi. In calo i ricoveri in ospedale

Sono 2.478 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.217 tamponi processati. Ieri erano 836. Il tasso di positività è appena al di sopra del 18,7%, in crescita rispetto al 12,8% di ieri. La Sicilia è al quinto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 87.678 con un decremento di 4.890 casi. I guariti sono 7.342 e 26 le vittime, che portano il totale dei decessi a 12.015. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 549, 39 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 31, 2 in meno.

A livello provinciale si registrano a Palermo 521 casi, Catania 404, Messina 460, Siracusa 239, Trapani 207, Ragusa 130, Caltanissetta 154, Agrigento 238, Enna 125.

In ambito nazionale sono 35.360 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 10.418. Le vittime sono 134, rispetto alle 75 di ieri. I tamponi effettuati sono 207.701. Il tasso è al 17%, rispetto a ieri che era al 16,5%.

Sono 254 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1), mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.378, 138 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 752.091, 14.986 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.769.220 (+50.209) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.696.242 e quello dei decessi è di 174.931.

Dopo una fase di discesa iniziata nel luglio scorso, l'indice di contagio Rt riprende a salire (anche in Sicilia) e in circa dieci giorni è aumentato a valori che vanno dallo 0,7 allo 0,9. Lo indicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti all'Rt elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, ma con tecniche che permettono di avere valori più aggiornati. I fisici, epidemiologici e statistici del sito CovidTrends indicano che dal 13 agosto l'indice equivalente all'Rt, chiamato Covindex, è salito da 0.85 a 0,9; il sito CovidStat dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica che nello stesso periodo il valore è aumentato da 0,6 a 0,71 (valore intermedio fra 0,85 e 0,59).

