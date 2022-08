Covid in Sicilia, contagi in calo: sono 2.082. In aumento il tasso di positività

Sono 2.082 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.885 tamponi processati. Ieri erano 2.772. Il tasso di positività è al 16%, in aumento rispetto al 15% di ieri. La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 102.387 con un decremento di 6.924 casi. I guariti sono 8.986 e 20 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.946.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 636, 13 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 30, quattro in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 424 casi, Catania 386, Messina 387, Siracusa 160, Trapani 222, Ragusa 117, Caltanissetta 103, Agrigento 237, Enna 46.

A livello nazionale sono 27.296 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 36.265. Le vittime sono 147 , in aumento rispetto alle 128 di ieri. I tamponi effettuati sono 167.185. Il tasso è al 16,3%, in aumento rispetto a ieri che era al 15,8%.

Sono invece 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.025, 314 in meno nelle ultime 24 ore.

© Riproduzione riservata