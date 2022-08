Anno scolastico ricco di ponti: ecco tutte le festività e le possibili vacanze extra

Tra un mese al via l'anno scolastico 2022/2023 che, come ogni anno avverrà in momenti diversi nelle varie regioni. Quello che sta per iniziare sarà un anno ricco di ponti. Molte festività, infatti, cadranno nei giorni di inizio o fine settimana e, in base all'autonomia scolastica regionale, potranno essere unite ai weekend, concedendo così a studenti e genitori qualche giornata in più di vacanza. Già a partire dal 1 novembre, ecco che assisteremo ad un ponte. Ricordiamo che la scelta è a discrezione delle regioni che possono decidere se stabilire un “ponte” con il sabato e la domenica.

Anno scolastico 2022/2023

La scelta sui ponti e le chiusure in caso di feste in concomitanza con il weekend non è, come abbiamo detto, del ministero ma delle singole regioni. L'obiettivo è che comunque i giorni di didattica raggiungano quota 200. Il primo ponte è in concomitanza dell'1 novembre, che sarà di martedì. Quindi rimanendo le scuole chiuse lunedì 31 ottobre ecco che i giorni di riposo sono 4, da sabato 29 settembre (per le scuole dove la frequenza si ferma al venerdì) all'1 novembre e quindi si tornerebbe in aula giorno 2. Altro ponte l’8 dicembre, che invece sarà di giovedì. Rimanendo le scuole chiuse anche venerdì 9, ecco che non ci sarebbero lezioni da giovedì 8 a domenica 11 (sempre per le scuole che rimangono chiuse il sabato): altri 4 giorni consecutivi di riposo. Per il ponte successivo si dovrà attendere il prossimo aprile: il 25, festa della Liberazione, è martedì per cui con la chiusura anche lunedì 24 ecco che i giorni di sosta sarebbero 4 da sabato 22 a martedì 25, oppure 3 dal 23 alla festa della Liberazione qualora le scuole siano aperte il sabato.

I giorni festivi

La scuola sarà chiusa in tutta Italia nei seguenti giorni: 1 novembre (Tutti i Santi) martedì; 8 dicembre (Immacolata Concezione) giovedì; 25 e 26 dicembre (Natale) domenica e lunedì; 1° gennaio (Capodanno) sabato; 6 gennaio (Epifania) venerdì; 9-10 aprile (Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo); 25 aprile (Festa della Liberazione) martedì; 1° maggio (Festa del Lavoro) lunedì. Il 2 giugno (Festa della Repubblica) venerdì. A queste date si devono aggiungere le altre vacanze di Natale e di Pasqua e i singoli giorni di festività dei paesi, come quelli del Santo patrono.

© Riproduzione riservata