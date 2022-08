Sei foci di fiumi in Sicilia sono inquinate: il bilancio di Goletta Verde

Sei foci di fiumi in Sicilia sono risultate inquinate oltre i limiti di legge dai camponamenti di Goletta Verde e Goletta del laghi 2022. Campionamenti nel Lago di Naro, in provincia di Agrigento, nel Lago di Pergusa, in provincia di Enna, e a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, hanno invece accertato che non sono stati superati i limiti di inquinamento.

I rilievi sono stati effettuati da Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2022, nell’ambito di una campagna che ha evidenziato come siano «oltre i limiti di legge il 32% delle acque costiere e lacustri analizzate - sottolinea Goletta Verde - e come sia inquinato o fortemente inquinato quasi un campione su tre prelevato e sottoposto ad analisi microbiologiche in 18 regioni e 37 laghi italiani. Il 55% dei punti critici si concentra in foci di fiumi, canali e torrenti: tra mala depurazione e scarichi abusivi, il nostro Paese rimane un malato cronico».

© Riproduzione riservata