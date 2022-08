Incendi, temporali e una tromba d'aria: clima impazzito in Sicilia

In provincia di Palermo i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di diversi incendi e nel soccorrere i residenti per i disagi causati da violenti temporali. I roghi sono divampati nella zona di Camporeale, e tra Partinico e Borgetto, alimentati anche dalle alte temperature. Incendi anche lungo viale Regione Siciliana a Palermo.

Forte pioggia è segnalata tra San Giuseppe Jato, Corleone e la zona a ridosso dell’agrigentino. Un fulmine a Palazzo Adriano ha colpito un albero che è andato in fumo.

Una tromba d’aria accompagnata da una bomba d’acqua ha procurato notevoli danni a Castelvetrano. Dalle fiamme del giorno prima, che hanno devastato ettari di uliveto, ad un violento nubifragio di oggi che ha mandato in tilt la città per circa mezz’ora. Il nubifragio si è abbattuto alle ore 14,15 quando improvvisamente il cielo è diventato nero e le raffiche di vento, a cento all'ora, hanno sdradicato due ficus quasi secolari. Uno è collassato sul marciapiede della scuola elementare Lombardo Radice. La turbolenza tropicale, con oltre trenta gradi all’ombra, si è manifestata anche con una grandinata che si è abbattuta nella zona di piazza Regina Margherita e nella vicina piazza San Giovanni. Panico in via Petrarca dove la furia del vento ha fatto volare una tettoia. Una lastra di sei metri di larghezza ha tranciato fili elettrici, danneggiando nella caduta un'auto in sosta, finendo la sua corsa contro un balcone. Per fortuna solo paura per i residenti. Nella stessa zona la furia del vento ha divelto una finestra. Allagamenti nella zone più critiche della città, come sempre nei pressi della rotonda per Marinella di Selinunte dove i carrelli di un noto centro commerciale sono finiti a cento metri di distanza. Altri allegamenti nella via Eleonore Duse,nella via Tommaso Lucentini e via Partanna.

Allerta gialla per temporali in tutta l'Isola

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle 16.00 di oggi alle 24 di domani. Prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione. Per la giornata di oggi si prevedono precipitazioni «da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati». Per domani, precipitazioni «da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati». Temperature «massime in locale sensibile diminuzione».

