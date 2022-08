Coronavirus, impennata di nuovi casi in Sicilia: 4.737 positivi e 27 decessi

Sono 4.737 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 25.181 tamponi processati con l'indice di positività che sale al 18%. Raddoppiano dunque i tamponi rispetto alla giornata di ieri e salgono, inevitabilmente, anche i positivi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.266 i casi su 12.539 test e l'indice di positività era al 10%. Calano i ricoveri di 35 unità, in discesa anche la terapia intensiva. Sono 27 i decessi nell'ultimo giorno.

Attualmente in Sicilia ci sono 172.834 positivi al Coronavirus di cui 932 ricoverati in regime ordinario e 47 in terapia intensiva. I guariti salgono a 1.379.631, mentre i decessi a 11.705.

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono 64.861 i nuovi casi, a fronte dei 18.813 di ieri e agli 88.221 di martedì scorso; 354.431 i tamponi processati, contro i 105.839 di ieri, con un tasso di positività che torna a salire, dal 17,8 al 18,3%. I decessi sono 190 nelle ultime 24 ore (ieri 121), per un totale di 172.397 vittime dall’inizio della pandemia. Le terapie intensive sono 12 in meno (ieri +10) e diventano 386 (38 gli ingressi del giorno), i ricoveri ordinari sono 282 in meno (ieri +28), per un totale di 10.245.

