Covid, in Sicilia 4.377 nuovi casi: tornano a calare i contagi ma non i ricoveri

Dopo l'impennata di ieri tornano a calare i nuovi contagi Covid in Sicilia. Oggi sono 4.377 su 25.132 tamponi processati contro i 6.341 positivi registrati ieri su 32.386 test. Il dato indica una diminuzione anche nell'indice di positività che passa dal 19,6% di un giorno fa al 17,4% di oggi. La Sicilia è al quinto posto in Italia per numero di contagi.

Cresce rispetto a ieri il numero delle vittime registrate nel bollettino, oggi ne sono segnalate 29 contro le 15 di ieri, i guariti sono 7.217. Sul fronte ospedaliero vengono indicati 13 ricoveri in più nei reparti ordinari, ma in terapia intensiva se ne conta uno in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale Palermo torna ad essere la provincia col maggior numero di nuovi casi, 1040, superando di pochissimo Catania con 1038. A seguire c'è Messina con 853, Trapani con 529, Caltanissetta con 484, Siracusa con 410, Ragusa con 280, Agrigento con 223, Enna con 93.

In Italia sono 63.837 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 88.221. Le vittime sono 207, in calo rispetto alle 253 di ieri. Il tasso è al 21%, in aumento rispetto a ieri quando era al 19,7%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 317.720 tamponi. Sono invece 424 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.094, 30 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.380.127, ovvero 15.306 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.837.233 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 171.439. I dimessi e i guariti sono 19.285.667 con un incremento di 79.499.

