Soccorsi 11 migranti su uno scoglio nel mare di Lampedusa, altri 22 dispersi nel Mediterraneo

Il gommone V1300 del Roan Guardia di finanza ha soccorso, su uno sperone di roccia nel mare di Lampedusa, 11 egiziani e sudanesi.. E’ probabile che siano stati lasciati sotto costa da un natante che ha poi ripreso il largo. Il piccolo gruppo è stato condotto a molo Favarolo.

Altri 22 dispersi, 71 salvati ed una persona morta a bordo in un intervento di soccorso di un gommone sgonfio nella notte nel Mediterraneo centrale realizzato dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere.

Il 15% dei naufraghi soffre di ustioni da carburanti e necessita di cure, informa il team medico della Geo Barents, aggiungendo che «un bambino è stato trovato senza segni vitali ed è stato rianimato sulla nave». Per lui e la madre sono state organizzate evacuazioni mediche verso Malta. «Decine di persone hanno lottato per sopravvivere in acqua. Tutti sono gravemente traumatizzati e scioccati», spiega Medici senza frontiere.

