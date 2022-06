Palermo-Catania, chiudono per lavori gli svincoli di Altavilla e Trabia

Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 luglio, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” sarà chiusa in direzione Catania tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia. Il provvedimento è necessario - scrive l'Anas - per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione alle barriere laterali di sicurezza. Durante la chiusura, il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

