Covid, Omicron 5 dilaga in Sicilia: positivo anche il sindaco di Marsala

Trainata da Omicron 5 una nuova ondata Covid sta facendo lievitare il numero dei contagi in tutta Italia, così come in Sicilia. Cresce il numero dei positivi e a fare la parte del leone è soprattutto la provincia di Palermo con 1.491 nuovi casi (secondo il bollettino di ieri, 25 giugno). A seguire Catania 905, Messina 484, Siracusa 436, Trapani 322, Ragusa 340, Caltanissetta 137, Agrigento 322, Enna 190.

La maggiore diffusione del virus in questo periodo dipende anche dal sopravvento di Omicron 5 che nell'Isola ha una prevalenza del 40% dei casi individuati sugli ultimi tamponi sequenziati al Crq di Palermo. Lo hanno confermato i commissari per l'emergenza Covid del capoluogo e di Catania Renato Costa e Pino Liberti, con quest'ultimo che ricorda quanto sia contagioso questo ceppo virale, "17 volte più infettivo rispetto a omicron 1".

Positivo al Covid il sindaco di Marsala

La provincia di Trapani non è certo la più colpita, ma l'aumento dei casi si registra anche lì. E tra i nuovi positivi c'è pure il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che ieri a tarda sera attraverso la sua pagina Facebook, ha annunciato di aver contratto il coronavirus.

"Care amiche e cari amici - ha scritto Grillo -, dopo più di 2 anni di pandemia, anche io, malgrado tutte le precauzioni, ho contratto il Covid. Questo pomeriggio, appena ho riscontrato i primi piccoli sintomi, ho fatto il tampone che ha dato esito positivo. Nei prossimi giorni, quindi, osserverò l'isolamento prescritto e lavorerò da casa. Mi sembra giusto informarvi tramite questa pagina in modo da raggiungere più velocemente possibile tutte le persone con cui sono entrato in contatto in queste ultime ore".

Grillo, infatti, proprio la sera prima ha presenziato alla "Notte Bianca" e in particolare alla premiazione di cinque cittadini illustri a Palazzo Fici.

