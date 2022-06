SuperEnalotto, centrato un “5” da 32 mila euro a Palermo. Altri 141 mila euro vinti in Sicilia

La Sicilia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 23 giugno, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" del valore di 32.065,53 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi dei fratelli Ottini di via Filippo Brunelleschi 78/80 a Palermo. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 227,8 milioni di euro, record nella storia del gioco. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro.

Il 10eLotto, inoltre, ha premiato Solarino, in provincia di Siracusa, dove un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha centrato un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi dall'inizio dell'anno.

Sicilia protagonista anche dell'ultimo concorso del Lotto, con vincite complessive che superano i 91mila euro. La più alta è stata centrata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha vinto 45mila euro grazie al terno secco 1-6-13 sulla ruota di Palermo. Lo stesso terno ha premiato anche un giocatore di Palermo con 13.500 euro. Si festeggia anche ad Aci Catena, in provincia di Catania, dove sono stati vinti 19mila euro, e a Messina, con un colpo da 14mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 518,8 milioni dall'inizio dell'anno.

