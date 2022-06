L'elicottero precipitato sull'Appennino, nessun superstite: 7 morti

I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell’elicottero: il pilota veneto e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d’affari in Italia, di cui si erano perse le notizie giovedì 9 giuhno. È quanto rende noto la prefettura di Modena.

La zona del ritrovamento è stata immediatamente posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia che procede. Le notizie - precisa la Prefettura modenese, che sta coordinando le operazioni insieme all’Aeronautica militare - sono state condivise in tempo reale con le delegazioni diplomatiche dei due Paesi stranieri, guidate dai rispettivi ambasciatori.

Dopo il ritrovamento dei resti dell’elicottero oggi sul monte Cusna, diverse squadre, trasportate da elicotteri di soccorso, hanno raggiunto la località di rinvenimento. Si tratta di un impervio canalone tra il rifugio Battisti e la località Segheria, nell’Appennino al confine tra le province di Reggio Emilia e Modena.

Un passeggero inviò un video ai familiari

Un video che mostra l’elicottero in difficoltà nella bufera di vento e pioggia in cui si è ritrovato giovedì mattina poco prima di scomparire dai radar. E’ stato inviato ai propri familiari da uno dei passeggeri dell’elicottero disperso sull’Appennino tosco-emiliano al confine fra le province di Lucca e di Modena. A riportare la notizia, questa mattina, sono la Gazzetta di Modena e Il Tirreno. Il breve filmato di pochi secondi sarebbe stato spedito al figlio da uno dei due passeggeri di nazionalità libanese che si trovavano a bordo del velivolo. Il filmato mostra l’elicottero mentre affronta una tempesta di pioggia e fulmini, ma al momento non è stato diffuso nè pubblicato perchè oggetto di indagini da parte della magistratura.

© Riproduzione riservata