Prove di carico sui viadotti, disagi sull'autostrada Palermo-Messina

Nei prossimi giorni i tecnici e consulenti scientifici di Autostrade Siciliane saranno impegnati sulla A20 Messina-Palermo nel monitoraggio di quattro strutture: Rometta I, Saja Archi, Pietra e Muto. Nottetempo, questi opere, verranno sottoposte a elevatissimi carichi statici e dinamici, utilizzando autoarticolati carichi di sabbia il cui peso può superare anche i duemila quintali; si tratta di sollecitazioni che vanno ben oltre i limiti previsti per la realizzazione dei viadotti, di norma fissati a sessanta quintali. Per eseguire le prove di carico sarà necessario operare alcune brevi parzializzazioni sull'asse stradale e istituire l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milazzo con rientro a quello di Rometta (per chi viaggia in direzione Messina) nelle notti tra il 9 e il 10 e tra il 10 e l’11 giugno (dalle ore 20 e le ore 6). Lo svincolo di Rometta rimarrà invece chiuso in entrata verso Palermo solo nella giornata del 14 giugno, tra le ore 7 e le ore 20.

