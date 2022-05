Coronavirus: in Sicilia 1.727 nuovi positivi e 9 decessi, scendono ancora i ricoveri

Sono 1.727 i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.168 tamponi processati e l'indice di positività è all'11,3%. È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Ieri erano stati 1.710 i casi registrati. Sono 9 i decessi. L'Isola è quarta per numero di contagi giornalieri: la regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 2.360 contagi, seguita da Lazio (+2.289), Campania (+2.062), Sicilia (+1.727) e Veneto (+1.389).

Attualmente in Sicilia ci sono 73.569 positivi al Coronavirus, di cui 521 ricoverati in regime ospedaliero, 19 in terapia intensiva e 73.029 in isolamento domiciliare. I decessi salgono a 10.924, mentre i guariti a 1.103.032. Da inizio pandemia sono state 1.187.525 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello nazionale, sono 18.255 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.666 di ieri ma soprattutto i 23.976 contagi di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 193.183 (ieri 212.278) con il tasso di positività che sale leggermente dal 9,3% al 9,4%. I decessi sono 66 (ieri 118). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.542. Per il 12esimo giorno consecutivo in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 2 in meno (ieri -10), con 14 ingressi giornalieri, e sono 250 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 210 in meno (ieri -224), 5.348 in tutto.

