Sciopero aerei anche in Sicilia l'8 giugno: gli orari e le compagnie interessate

Mercoledì 8 giugno sarà un giorno estremamente difficile per chi dovrà prendere un aereo da e per la Sicilia, soprattutto con certe compagnie. E' stato infatti confermato lo sciopero nazionale di 4 ore (dalle 10 alle 14) del personale di Ryanair, Malta Air, Volotea e Crewlink, e notizia dell'ultima ora è che si aggiungeranno i piloti e gli assistenti di volo della compagnia Easyjet, manifestando con determinazione "il loro dissenso contro l’inaccettabile gestione posta in essere dai vertici italiani della compagnia aerea", annuncia la Uiltrasporti, affermando di essere l’organizzazione "maggiormente rappresentativa in azienda".

"La reiterata compressione dei diritti fondamentali, i turni di lavoro massacranti ed i licenziamenti ingiusti ed ingiustificati, finalizzati esclusivamente a creare un clima di terrore e a mascherare strutturali carenze di organici - sottolinea la nota - stanno indebolendo una compagnia da sempre considerata modello per la professionalità dei suoi naviganti e la qualità del servizio ai passeggeri. Il tutto aggravato da continue cancellazioni di tratte, rotte ed attività di volo, causate dalla carenza di organici e da criticità organizzative più volte denunciate, a esclusivo beneficio degli agguerriti concorrenti".

Quindi "è necessario - conclude la Uiltrasporti - che il management italiano inverta immediatamente la rotta, ritiri i licenziamenti ingiusti ed avvii finalmente un confronto con il sindacato, in caso contrario saremo costretti a portare avanti altre azioni sindacali anche per tutto il periodo estivo".

