Il Covid torna a correre in Sicilia: 2.957 nuovi contagi, meno ricoveri, 16 vittime

Quadruplicano i casi in Sicilia di Covid nelle ultime 24 ore, ma anche qui purtroppo è tutto normale: succede ogni martedì, quando aumentano i tamponi rispetto al giorno prima e soprattutto c'è una sorta di riconteggio che fa emergere malati che prima non erano stati segnalati. In questo caso, i casi "riemersi" erano più di mille.

In tutto sono 2957 i nuovi contagi nell'Isola, con 16 morti. Diminuiscono, anche se di poco, i ricoveri (633 oggi conto 635). Sono stati 23.949 i tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano stati 731. Il tasso di positività sale al 12,3% ieri era al 9,5%.

La Sicilia è al quarto posto per contagi, manca il dato dell’Emilia Romagna. Gli attuali positivi sono 82.018 con una diminuzione di 1.661 casi. I guariti sono 5.442 mentre le vittime sono 16 portano il totale dei decessi a 10.878.

A livello provinciale si registrano a Palermo 606 casi, Catania 1.206, Messina 484, Siracusa 412, Trapani 253, Ragusa 231, Caltanissetta 201, Agrigento 340, Enna 64.

Sono 29.875 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.820 di ieri ma soprattutto i 44.489 contagi di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo.

Anche se al dato odierno manca l’Emilia Romagna, che a causa di un aggiornamento informatico non ha comunicato i numeri di oggi. I tamponi processati sono 269.971 (ieri 93.813) con il tasso di positività che sale dal 10,5% all’11,1%.

I decessi sono 95 (ieri 80). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.127. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 1 in meno (come ieri), con 29 ingressi giornalieri, e sono 290 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 131 in meno (ieri -12), 6.257 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

