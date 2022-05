Da luglio scatola nera obbligatoria nelle auto: chi deve montarla e a cosa serve

Dal prossimo luglio rivoluzione nel mondo delle auto con l'installazione obbligatoria della scatola nera su tutte le vetture di nuova omologazione UE. Due le date da tenere d'occhio: il 6 luglio 2022 e il 7 luglio 2024.

Obbligatorietà della scatola nera, cosa cambia

Dal 6 luglio prossimo è obbligatorio installare la scatola nera su tutte le vetture di nuova omologazione UE. Le aziende automobilistiche potranno quindi omologare i nuovi modelli presso le autorità nazionali e internazionali preposte, solo se provvisti di black box (scatola nera). Dal 7 luglio 2024, invece, la scatola nera dovrà essere presente su tutte le auto di nuova immatricolazione, indipendentemente dalla data di omologazione del singolo prodotto. In pratica, oltre il 6 luglio 2022 e fino al 7 luglio 2024 potrò acquistare un'auto nuova senza scatola nera preinstallata, purché il modello specifico sia stato omologato prima di quella data.

Cosa è la scatola nera

La scatola nera, già proposta come optional da numerose compagnie assicurative, è un dispositivo in grado di tenere traccia di tutta una serie di parametri tecnici che possono risultare utili a dirimere controversie legali in caso di sinistro. I dati registrati includeranno la velocità del veicolo, l'intensità della frenata, l’angolo del volante, la sua inclinazione sulla strada. Verrà registrata anche l'attivazione o meno dei vari sistemi di assistenza come ad esempio le cinture di sicurezza. Il sistema scatola nera, in caso di incidente, sarà automaticamente accessibile alle forze dell’ordine, ma non alle compagnie assicurative.

Scatola nera, dove verrà installata

A partire dal 6 luglio 2022, la scatola nera sarà obbligatoria a bordo di tutte le automobili di nuova omologazione, ma non solo. Così come prevede il Regolamento Europeo 2019/2144, il dispositivo è obbligatorio sui veicoli commerciali, e in seguito anche sui veicoli industriali e mezzi di trasporto pubblico.

© Riproduzione riservata