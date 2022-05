Giro d'Italia e incidenti, caos e code sulla Messina-Catania: le restrizioni

Giornata di passione per gli automobilisti sulla Palermo-Messina. Come se non bastasse il Giro d'Italia, con gli svincoli chiusi sulla A18, con le scuole chiuse e con la corsa in partenza da Catania, si ci è messo anche un tamponamento, poco prima di San Gregorio, a complicare la situazione.

L'incidente non ha avuto conseguenze per le persone coinvolte (non ci sarebbero feriti) ma ha avuto importanti ripercussioni sulla circolazione. Lunghe code si sono formate in direzione Catania già a partire da pochi chilometri dopo il casello di Giarre. Si procede a passo d'uomo.

Oggi la carovana, partendo da Catania, attraverserà un percorso di 174 km concludendo il proprio giro a Messina. Per favorire lo svolgimento della competizione il Cas - Consorzio Autostrade Siciliane ha ritenuto necessario interdire sulla A20 Messina-Palermo le uscite autostradali di Milazzo, Rometta e Villafranca, tra le ore 12 e le ore 15.30.

Giovedì 12, tra le ore 9 e le ore 18, sulla A18 Siracusa-Gela rimarrà anche chiuso lo svincolo di Avola in entrata, ma stavolta per consentire i lavori di ripristino degli impianti di illuminazione.

© Riproduzione riservata