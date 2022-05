Il Covid riprende a correre in Sicilia 3.763 contagi e 17 morti, ricoveri in calo

Balzo dei casi Covid in Sicilia, come succede praticamente ogni martedì, quando i tamponi riaumentano dopo la "pausa" domenicale e ci sono anche degli accumuli del fine settimana.

Nell'Isola si registrano 3763 contagi, più del triplo rispetto a ieri. Diciassette le vittime. Scendono invece i ricoveri, -23, anche in terapia intensiva.

Sono 21.832 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.227. Il tasso di positività sale al 17,2% ieri era al 11,4%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 102.763 con un decremento di 11.040 casi. I guariti sono 14.979 mentre le vittime sono 17 portando il totale dei decessi a 10.722.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 740, 23 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 34 due

in meno rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 787 casi, Catania 805, Messina 436, Siracusa 468, Trapani 368, Ragusa 296, Caltanissetta 261, Agrigento 455, Enna 80.

Sono 56.015 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 17.155 di ieri e soprattutto i 62.071 contagi di martedì scorso.

I tamponi processati sono 371.221 (ieri 126.559) con il tasso di positività che sale dal 13,5% al 15,1%. I decessi sono 158 (ieri 84). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 164.731. In calo i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono, infatti, 5 in meno (ieri +7), 358 in tutto, e quelli nei reparti ordinari sono 156 in meno (ieri +80) scendendo a 8.579 complessivi. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

