Bandiere Blu 2022, in Sicilia sono 11: ecco le spiagge premiate per la qualità del mare e per i servizi

Sono undici le Bandiere Blu assegnate quest'anno in Sicilia, una in più dello scorso anno, ma l'Isola retrocede al nono posto (nel 2021 era all'ottavo) nella classifica delle spiagge di eccellenza. In totale, in tutta Italia, sono state 427 le spiagge premiate per la qualità del mare e per i servizi. La classifica è stilata ogni anno dalla Foundation for Environmental Education, l'ong danese che assegna il premio in base a parametri di qualità come la salubrità dell'acqua ma anche la qualità dei servizi offerti.

Bandiera Blu, le spiagge in Sicilia

Hanno ottenuto il riconoscimento, Roccalumera, Alì Terme, Lungomare Santa Teresa di Riva, Spiaggia Lampare a Tusa, Acquacalda a Lipari, Furci Siculo (new entry) tutte in provincia di Messina, Marina di Modica, Raganzino a Pozzallo, il primo tratto di Ciriga a Ispica, Marina di Ragusa nel Ragusano e, infine, il Lido Fiori Bertolino di Menfi, in provincia di Agrigento. Tra gli 82 approdi turistici italiani premiati si distingue in Sicilia Capo d'Orlando.

Bandiere Blu, nuovo parametro

Tra le novità della 36esima edizione, l'inserimento di un nuovo importante parametro tra gli oltre 30 criteri di valutazione. Si tratta dell’impegno sociale e dell’inclusività, rispetto ai quali, per stimolare i comuni, è stata coinvolta la Fondazione Dynamo Camp, una delle più importanti realtà italiane, attiva dal 2006, che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa rivolti a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, ai fratelli sani e alle loro famiglie.

Bandiere Blu, la classifica delle regioni

In testa sempre la Liguria con 32 località premiate, seguono con 18 Bandiere la Campania, la Toscana e la Puglia. Sale nella classifica la Calabria che insieme alle Marche ottiene 17 riconoscimenti. La Sardegna raggiunge 15 località, l'Abruzzo 14, la Sicilia, come detto, 11, il Lazio perde una Bandiera e arriva a quota 10. Rimangono invariate le 10 Bandiere del Trentino Alto Adige. L’Emilia Romagna ha 9 località premiate, così come il Veneto mentre la Basilicata 5. Il Piemonte ottiene 3 Bandiere, il Friuli Venezia Giulia conferma le sue 2 Bandiere del 2021. Ultime regioni in classifica, il Molise e la Lombardia, entrambe con una.

