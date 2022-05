«Mancato versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche», nuova truffa online

Una nuova truffa viaggia sul web. Le mail hanno recano come oggetto “Mancato versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2021” e come mittente helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it. È stata smascherata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La truffa

Così come avviene per altre truffe del genere, hacker o cybercriminali cercano di rubare i dati personali della vittima e di accedere ai suoi conti online. Viene inviata una mail che porta a fornire alcune informazioni personali, quali username e password, che saranno poi utilizzate per sottrarre denaro alla vittima. Si tratta di messaggi che potrebbero danneggiare pc, smartphone e tablet, attraverso l’utilizzo di file contenenti virus o collegamenti a siti web esterni potenzialmente pericolosi.

La denuncia dell'Agenzia delle Entrate

“Agenzia delle entrate-Riscossione è assolutamente estranea all’invio di questi messaggi”, scrive in una nota e si raccomanda di non tenere conto delle email ricevute. Si invita a non aprire allegati o cliccare sui link e gettarla.

Come riconoscere di essere vittima del pishing

Ci sono essenzialmente 5 modi per identificare un'e-mail di phishing. Il mittente è un falco indirizzo di posta elettronica pubblico, contiene allegati strani, il testo fa capire che la ripsonsta deve essere fornita immediatamente, errori di ortografia in un dominio conosciuto, messaggio sgrammaticato.

Come denunciare una truffa online

È possibile denunciare la truffa recandosi presso la polizia di Stato. È possibile effettuare anche una denuncia online sul sito della polizia, ma è comunque sempre necessario presentarsi fisicamente presso uno dei loro uffici per dare valore legale alla denuncia presentata online.

