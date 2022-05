Covid, netto calo dei tamponi nel Sud Italia negli ultimi 7 giorni. In Sicilia 26 mila (-8 mila)

Cala sensibilmente il numero di tamponi effettuati in alcune regioni del Sud Italia. È quanto emerge dal confronto dei numeri rispetto ai dati di una settimana fa. Dall’analisi delle cifre sui test effettuati nel bollettino dello scorso 27 aprile, i dati dei tamponi registrati il 3 maggio sono tutti in netta diminuzione: la Campania, che ne ha effettuati nelle ultime 24 ore 39.995, registrava invece 50.908 lo scorso 27 aprile. Numeri in calo anche per Sicilia (26.786 ; 34.358), Calabria (10.318; 13.692), Puglia (25.952; 37.593) e Sardegna (10.092; 14.621).

